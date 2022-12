Mondiali: Deschamps, Benzema? Non torna, ho 24 giocatori

DOHA, 17 DIC - "State diffondendo tra i giornalisti stranieri la 'notizia' che Karim Benzema sarà qui con noi per la finale? Se non vi rispondessi direste che la questione mi irrita, allora dico che fare certe domande forse è una mancanza di rispetto. Ho perso anche Lucas Hernandez, e il mio gruppo qui è di 24 calciatori. Se poi ci sono giocatori, o grandi ex (il riferimento è a Zidane ndr) o infortunati che sono stati invitati, a me non interessa". In conferenza stampa, alla vigilia della finale mondiale con l'Argentina, il ct della Francia mette fine alale voci su una possibile presenza del Pallone d'oro Benzema domani sulla panchina dei Bleus

