Mondiali: Deschamps "Mbappè risolve tanti problemi,buon per noi"

ROMA, 04 DIC - "Non è stato facile perché la squadra polacca era ben organizzata per contrastarci, ma abbiamo comunque avuto la capacità di uscirne. Poi c'è Kylian, con la capacità che ha di risolvere tanti problemi, e per noi tanto meglio". Così il ct della Francia, Didier Deschamps, ha commentato a Tf1 la vittoria sulla Polonia negli ottavi di finale dei Mondiali in Qatar. Il tecnico ha spiegato che all'intervallo per superare la resistenza dei polacchi ha fatto qualche piccola modifica tattica che "ci ha permesso di raccogliere di più" e infatti è arrivata la doppietta dell'attaccante del Psg. "Il risultato di stasera concretizza tutto il lavoro che abbiamo fatto e la grande unità del gruppo. E' davvero una gioia condivisa", ha aggiunto Deschamps. "Ora avremo un po' di tempo a disposizione e potremo goderci un po' i nostri cari e le nostre famiglie, come era stato programmato", ha concluso

