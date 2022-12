Mondiali: dirigente Caf "Marocco esempio, ora Africa acceleri"

ROMA, 11 DIC - "Il risultato ottenuto finora dal Marocco galvanizza l'intero continente e dimostra che è possibile avere presto più squadre africane nella semifinale dei Mondiali e persino nella finale. Ma per rendere il calcio africano più competitivo sono necessarie azioni concrete e sforzi a lungo termine". Lo afferma un dirigente della Confederazione calcistica africana (Caf), Veron Mosengo-Omba. "Il Marocco è un esempio da seguire. Il governo e la federazione lavorano fianco a fianco sullo sviluppo delle infrastrutture e dei programmi di allenamento - ha proseguito Mosengo-Omba, parlando alla Bbc -. Ora, la Caf e le sue federazioni associate devono anche continuare a progredire nelle pratiche di buona governance per passare dalle buone intenzioni alla pratica e quindi ai risultati". Le cinque nazionali africane che hanno preso parte ai Mondiali in Qatar sono, oltre al Marocco, il Camerun, il Ghana, il Senegal e la Tunisia. Solo i senegalesi hanno superato la fase a gironi, eliminati poi dall'Inghilterra agli ottavi.

