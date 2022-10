Mondiali donne: Bertolini "girone duro, Svezia favorita"

ROMA, 22 OTT - "Sarà un girone difficile, dove la grande favorita è senza dubbio la Svezia. Sono le vicecampionesse olimpiche e come sempre hanno una squadra forte fisicamente e dotata di grande talento. Per centrare almeno il secondo posto sarà fondamentale lottare fino all'ultima partita". Così la ct dell'Italia, Milena Bertolini, commenta l'esito del sorteggio per i Mondiali 2023 che vedrà le azzurre affrontare anche l'Argentina e Sudafrica. "Sono due avversarie che conosciamo poco - ha aggiunto Bertolini -. L'Argentina come da tradizione si affida su tecnica e temperamento, dovremo studiare bene le caratteristiche di entrambe le nazionali per arrivare preparate all'appuntamento. Rispetto ad altri raggruppamenti avremo meno spostamenti da fare e questo sarà senz'altro un aspetto positivo". Il girone dell'Italia, il G, ha come sede la Nuova Zelanda e come tutti gli altri sette qualificherà le prime due alla fase a eliminazione diretta. Agli ottavi, l'incrocio sarà con la prima o seconda classificata del Gruppo E, che comprende Stati Uniti e Olanda, finaliste dell'edizione 2019.

