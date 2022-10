Mondiali donne: Italia con Svezia, Sudafrica e Argentina

ROMA, 22 OTT - Saranno Svezia, Sudafrica e Argentina le squadre rivali dell'Italia ai Mondiali di calcio femminile in programma l'anno prossimo, dal 20 luglio al 20 agosto, in Australia e Nuova Zelanda. Il sorteggio tra le 32 nazionali partecipanti svoltosi ad Auckland ha inserito le azzurre di Milena Bertolini nel gruppo G, che disputerà la partite in Nuova Zelanda, tra la stessa Auckland, Dunedin, Hamilton e Wellington. Gli Stati Uniti campioni in carica sono stati inseriti nel girone E (che si disputa sempre in Nuova Zelanda) insieme con Olanda, che batterono nella finale del 2018, Vietnam e una squadra che uscirà dagli spareggi previsti a primavera. Le campionesse d'Europa dell'Inghilterra affronteranno nel girone D (ospitato in Australia) la Cina, Danimarca e un'altra vincitrice degli spareggi. Il sorteggio si è svolto all'Aotea Center di Auckland, alla presenza tra gli altri della premier neozelandese Jacinda Ardern.

