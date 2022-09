Mondiali donne: Usa-Canada è la prima semifinale

ROMA, 29 SET - Stati Uniti e Canada di contenderanno un posto in finale ai Mondiali di basket femminile, in corso in Australia, dopo aver battuto rispettivamente la Serbia per 88-55 e Portorico per 79-60. Nessuna sorpresa alla Qudos Bank Arena di Sydney, dove la nazionale a stelle e strisce contro le serbe ha colto la 28/a vittoria di fila e si dimostra pronta a portare a casa l'11/o titolo mondiale, il quarto consecutivo. Gli altri due quarti in programma oggi mettono di fronte la Francia e la Cina e il Belgio con l'Australia padrona di casa, finalista nel 2018 contro gli Usa.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA