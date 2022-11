Mondiali: dopo foto Instagram, in Uzbekistan è Mbappé-follia

PARIGI, 30 NOV - Eroe senza confini, Kylian Mbappé non ha ormai più limiti: oltre ai tifosi francesi - e a quelli del Real Madrid che lo aspettavano a braccia aperte nell'ultima campagna acquisti - ad impazzire per il giovane attaccante francese sono ora gli appassionati di calcio dell'Uzbekistan. Il ragazzo nato nella banlieue parigina, infatti, ha fatto letteralmente impazzire i tifosi del paese dell'Asia centrale per aver pubblicato su Instagram dopo la vittoria dei Bleus contro la Danimarca sabato scorso (2-0 con una sua doppietta) una foto della propria esultanza. Alla quale, per caso, fa da sfondo, insieme ad alcune bandiere francesi, una - più grande - con i colori uzbeki, tre strisce orizzontali blu-blianco-verde con una luna e 12 stelle. La bandiera era sospesa, in bella vista, sul muretto della curva dove Mbappé è andato a festeggiare uno dei suoi due gol. L'immagine del campione che esulta sullo sfondo di quella bandiera à diventata una delle più cliccate in assoluto dell'account di Mbappé, con 75.000 commenti, quasi tutti smiley o bandierine uzbeke con punti esclamativi. Per capire le dimensioni del fenomeno, le foto dell'attaccante del PSG con la Coppa del Mondo vinta ha registrato 76.000 commenti, quella con il 7 volte Pallone d'Oro Lionel Messi 76.500. Il proprietario della bandiera - Abdoukrakhman Fazylov - ha spiegato ai media francesi che Mbappé "è diventato l'eroe inatteso dell'Uzbekistan", e che uno degli obiettivi della sua trasferta in Qatar era proprio quella di far conoscere il piccolo paese asiatico in tuto il mondo facendo il tifo per la Francia: "Questa foto - ha detto - ha eccitato tutto il paese, ora mi chiedono di continuare a seguire la Francia".

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA