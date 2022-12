Mondiali: è caos biglietti per i tifosi dell'Argentina

DOHA, 17 DIC - Sarebbero almeno 40mila i tifosi argentini presenti a Doha per la finale mondiale di domani fra la loro nazionale e la Francia, ma non tutti, anzi, sono in possesso del biglietto per poter assistere alla partita. Le autorità locali stimano infatti che sarebbero almeno ottomila quelli che non lo hanno, e non a caso due giorni fa la polizia locali ha dovuto disperdere, anche in modo rude come riferiscono alcuni media argentini, la folla di supporter dell'Albiceleste che si era radunata di fronte all'hotel Jassim. Qui alloggia gran parte della dirigenza della federcalcio argentina, alla quale i tifosi, manifestando con grida e cartelli, chiedono di fare in modo che i biglietti restituiti da coloro che non potranno assistere alla finale, vengano messi a disposizione degli argentini che vogliono acquistarli. Il fatto che i sostenitori di Messi e compagni arrivino in massa in caso di finale anche se non hanno il biglietto non è comunque una novità. Prima della finale Germania-Argentina del 2014 a Rio ne arrivarono duecentomila, che trasformarono la metropoli carioca in una città biancoceleste. E questo pur sapendo che la gran parte di loro non sarebbe riuscita ad entrare nel Maracanà ristrutturato, che per quella finale metteva a disposizione circa 80mila posti.

