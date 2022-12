Mondiali: Eto'o perde la testa e prende a calci uno youtuber

(ANSA-AFP) - ROMA, 06 DIC - Riprovevole episodio ai Mondiali in Qatar con protagonista negativo Samuel Eto'o. L'ex attaccante dell'Inter e del Barcellona, ora presidente della Federazione del Camerun, ha perso letteralmente la testa dopo Brasile-Corea del Sud. L'ex calciatore all'uscita dallo stadio 974 è stato fermato da alcuni tifosi per selfie ed autografi. Poi uno youtuber algerino si è avvicinato a lui con la sua videocamera probabilmente dicendogli qualcosa che ha fatto scattare l'ex Inter come mostrato dal video esclusivo del sito "La Opinión". Come scrive il sito spagnolo, quando a Eto'o è stato chiesto cosa fosse successo, l'ex calciatore 41enne, ovviamente fuori di sé, non ha saputo spiegare ed è stato portato via dalla scena da chi lo circondava. Al momento dell'incidente non era presente la polizia". Sembra che lo youtuber abbia evocato la partita di qualificazione alla fase finale dei Mondiali Algeria-Camerun che ha decretato il pass per i "Leoni indomabili" a scapito degli algerini. "Ho fatto tutto questo per l'Algeria - ha spiegato martedì lo youtuber che si chiamerebbe Sadouni SM come mostra un video - Sono dalla polizia per le indagini. Dobbiamo condividere questo video, essendo Eto'o un personaggio temo che insabbino il fascicolo, ma ho fiducia nella polizia del Qatar. Eto'o ha distrutto la mia macchina fotografica e il mio microfono, mi ha colpito lì (mostrando il mento, ndr)". (ANSA-AFP).

