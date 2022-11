Mondiali: Faeser, 'Infantino mi ha chiesto della fascia OneLove'

BERLINO, 24 NOV - Nella Germania amareggiata dalla sconfitta calcistica, la Ministra dell'Interno Nancy Faeser, rientrata a Berlino dal Qatar, torna sulla fascia OneLove, che ieri ha indossato alla partita contro il Giappone. Faeser ha raccontato che il capo della Fifa, Infantino, "mi ha chiesto se quella che portavo al braccio fosse appunto la fascia e io ho risposto: 'non è così terribile, no?' ". La ministra del governo Scholz ha anche riferito di avergli espresso disappunto sull'intera vicenda: vietare ai calciatori di esporla in campo "è stato un grande errore" della Fifa, ed è incredibile quanta pressione sia stata esercitata sui club calcistici. I fan hanno inoltre raccontato che la polizia ha sequestrato la bandiera arcobaleno all'ingresso dello stadio. Faeser ha dunque dovuto prendere atto "che quanto era stato promesso dai padroni di casa non è stato mantenuto".

