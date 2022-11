Mondiali: festa in Palestina per vittoria Arabia Saudita

TEL AVIV, 22 NOV - "Inoltriamo le nostre congratulazioni alla squadra dell'Arabia Saudita per questa prova splendida, giocata ad alto livello, per la vittoria sull'Argentina in Qatar": con queste parole il solitamente compassato Hussein a-Sheikh, segretario generale del Comitato esecutivo dell'Olp e di fatto n.2. del presidente Abu Mazen, ha commentato a caldo su twitter la partita appena conclusasi nel contesto dei Campionati mondiali di calcio. "Una partita storica", gli ha fatto eco con un titolo vistoso la agenzia di stampa ufficiale palestinese Wafa. Da Gaza sono giunte intanto immagini di tifosi raccoltisi davanti ad apparecchi televisivi, ripresi in momenti di tripudio mentre sventolano bandiere nazionali dell'Arabia Saudita, un Paese che in un passato recente ha avuto anche contrasti con la leadership locale di Hamas. Parole di forte compiacimento nei confronti della equipe saudita sono giunte anche dal deputato arabo israeliano Ahmed Tibi, che è un appassionato di calcio. "Avete lasciato il mondo intero a bocca aperta", ha affermato.

