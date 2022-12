Mondiali: fiducia Brasile,Neymar pronto a rientrare a ottavi

BRASILIA, 01 DIC - Il team medico della nazionale brasiliana sabato effettuerà una serie di esami su Neymar, per decidere se il fuoriclasse potrà tornare in campo per gli ottavi di finale: lo riferisce la stampa locale. Il numero 10 della 'Selecao' non ha giocato lunedì nel match vinto 1-0 dal Brasile sulla Svizzera e non giocherà neppure domani contro il Camerun, a causa di una distorsione alla caviglia destra subita all'esordio contro la Serbia. Neymar e i terzini Alex Sandro e Danilo, anche loro infortunati, saranno sottoposti a esami per definire se potranno giocare gli ottavi di finaler. La squadra si è allenata oggi sotto la guida del ct Tite in vista della partita di contro il Camerun, che chiuderà la fase del girone G. "Neymar e Alex Sandro erano in piscina oggi, mentre Danilo era in campo", ha dichiarato Cleber Xavier, assistente di Tite. "Stavo parlando con persone della Nazionale e la mia sensazione è che Neymar giocherà di nuovo solo se il Brasile raggiungerà i quarti di finale", scrive il quotidiano Folha de S.Paulo.

