Mondiali: Fiorentina autorizza Gonzalez a volare in Qatar

FIRENZE, 16 DIC - Nico Gonzalez assisterà di persona alla finale mondiale fra la sua Argentina e la Francia in programma domenica alle 16 a Doha in Qatar. L'esterno della Fiorentina, costretto a lasciare il ritiro della nazionale per un infortunio muscolare riportato in allenamento, è stato invitato dal ct dell'Albiceleste, Lionel Scaloni, e il club viola, come confermato dal direttore generale Joe Barone, gli ha dato il permesso: Gonzalez partirà domani e farà ritorno a Firenze lunedì.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA