Mondiali: Francia e Argentina, domani esordio sul velluto

ROMA, 21 NOV - La Francia al suo esordio ai Mondiali sfiderà domani l'Australia da grandissima favorita: gli esperti Sisal vedono il successo transalpino a 1,28 rispetto al 10 per il trionfo degli Aussie mentre si scende 6,00 per il pareggio. I gol non mancheranno tanto che l'Over, a 1,67, si fa preferire all'Under, in quota a 2,00. Perso Karim Benzema per infortunio, la Francia si affida ancora di più a Kylian Mbappé: un esordio con gol e assist per il fenomeno del PSG è offerto a 4,60. Decisamente più incerta appare la sfida tra Messico e Polonia, con la squadra americana data leggermente avanti, a 2,75, contro il 2,90 della Polonia e il 3,00 per il pareggio. Robert Lewandowski vuole trascinare i suoi il più lontano possibile: una rete all'esordio del capitano della Polonia è dato a 2,75. Il Messico si affida a Raúl Jiménez visto che il gol del bomber del Wolverhampton è offerto a 3,75. L'Argentina, vincente a quota rasoterra 1,16, non dovrebbe aver problemi contro l'Arabia Saudita la cui impresa pagherebbe 18 volte la posta mentre la Danimarca a 1,50 vede i tre punti contro la Tunisia, il cui successo è dato a 7,50.

