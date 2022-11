Mondiali, Francia: Kimpembe va ko, Deschamps chiama Disasi

ROMA, 14 NOV - La Francia campione del mondo in carica perde pezzi: dopo i centrocampisti Paul Pogba e N'Golo Kanté, il ct Didier Deschamps deve rinunciare a un altro big. Si tratta del difensore del Paris Saint-Germain, Presnel Kimpembe. Lo ha annunciato la Federcalcio transalpina, con un tweet sul proprio account ufficiale. La decisione è stata presa questa mattina, dopo un consulto con lo staff medico e lo stesso selezionatore Deschamps che, al suo posto, ha chiamato Axel Disasi del Monaco. Deschamps aveva convocato 25 giocatori per il Qatar, ma ha cambiato idea e si adeguerà al resto delle squadre, chiamando anche il 26/o calciatore: si tratta di Marcus Thuram, che oggi raggiungerà il resto della squadra nel ritiro di Clairefontaine. Il papà Lilian, ex difensore di Parma e Juventus, fu campione del mondo ai Mondiali del 1998, ospitati proprio dalla Francia.

