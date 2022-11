Mondiali: Germania foto di squadra con la bocca tappata

ROMA, 23 NOV - Tutti allineati sul campo per la foto di squadra ma con la mano a tappare la bocca, a significare 'ci hanno silenziato'. La Germania ha usato la tradizionale foto ufficiale del pre-partita con il Giappone in segno di protesta contro la decisione della Fifa di vietare le fascia arcobaleno con la scritta 'One love'. La nazionale tedesca, all'esordio al Mondiale contro il Giappone, era stata tra le più decise nel voler difendere la propria scelta a favore dei diritti Lgbtq. I media tedeschi si erano interrogati sull'ipotesi che Neer potesse andare contro lo stop, ma il portiere veste la fascia Fifa, 'No Discrimination'

