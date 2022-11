Mondiali: Germania-Giappone 1-2

DOHA, 23 NOV - Una sorpresa al giorno nei Mondiali in Qatar. Dopo la sconfitta di ieri dell'Argentina con l'Arabia Saudita, oggi è la Germania a cadere di fronte al Giappone, impostosi per 2-1 in rimonta, proprio come aveva fatto la nazionale araba con i sudamericani. Nel primo tempo la Germania ha creato molto e sprecato altrettanto, conquistando comunque il vantaggio con un rigore trasformato da Gundogan. Nella ripresa, il ct giapponese ha indovinato i cambi e il risultato si è ribaltato con le reti di Doan e Asano. Nel gruppo E si gioca stasera l'altra partita, tra Spagna e Costarica.

