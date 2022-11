Mondiali, Germania: riecco Goetze, Flick convoca anche Sané

ROMA, 10 NOV - Leroy Sané si, gli infortunati Marco Reus e Timo Werner no. Ma soprattutto riecco Mario Goetze, da lungo tempo fuori dal giro della Nazionale, ma reintegrato dal ct Hans-Dieter Flick, che ha diramato poco fa la lista dei calciatori convocati per i Mondiali del Qatar. L'attaccante dell'Eintracht Francoforte, dopo avere regalato con un gol nei supplementari all'Argentina, l'ultimo titolo iridato alla Germania, torna nel torneo dopo l'eslusione in Russia nel 2018. Tagliati l'interista Gosens e il veterano Hummels. Sette calciatori sono del Bayern Monaco, cinque del Borussia Dortmund, solo sei giocano all'estero. Portieri: Manuel Neuer (Bayern Monaco), Marc-André Ter Stegen (Barcellona, Spagna), Kevin Trapp (Eintracht Francoforte). Difensori: Armel Bella Kotchap (Southampton, Inghilterra), Matthias Ginter (Friburgo), Christian Guenter (Friburgo), Thilo Kehler (West Ham United, Inghilterra), Lukas Klostermann (Lipsia), David Raum (Lipsia), Antonio Ruediger (Real Madrid, Spagna), Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund), Niklas Suele (Borussia Dortmund). Centrocampista: Karim Adeyemi (Borussia Dortmund), Julian Brandt (Borussia Dortmund), Niclas Fuellkrug (Werder Brema), Serge Gnabry (Bayern Monaco), Leon Goretzka (Bayern Monaco), Ilkay Gundogan (Manchester City, Inghilterra), Jonas Hoffmann (Borussia Moenchengladbach), Joshua Kimmich (Bayern Monaco), Jamal Musiala (Bayern Monaco), Thomas Mueller (Bayern Monaco). Attaccanti: Mario Goetze (Eintracht Francoforte), Kai Havertz (Chelsea, Inghilterra), Youssoufa Moukoko (Borussia Dortmund), Leroy Sané (Bayern Monaco). Commissario tecnico: Hans-Dieter Flick.

