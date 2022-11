Mondiali, Germania: Sané out, salta l'esordio col Giappone

ROMA, 22 NOV - Comincia ad handicap il Mondiale per la Germania di Hans-Dieter Flick. Il ct dei tedeschi, per l'esordio di domani contro il Giappone, secondo quanto riporta la Bild, ha perso l'attaccante del Bayern Monaco, Leroy Sané. L'ex del Manchester City, infatti, ha accusato un problema al ginocchio: le sue condizioni verranno valutate di giorno in giorno, ma nel clan tedesco si teme per il resto del torneo qatarino. Il suo impiego è a forte rischio.

