ROMA, 01 DIC - Il Giappone batte la Spagna 2-1 e si qualifica agli ottavi come prima del girone E, e in forza di questo risultato la Germania e' eliminata nonostante la vittoria per 4-2 su Costarica. L'altra qualificata e' la Spagna, ma da seconda.

