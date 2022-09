ROMA, 17 SET - Sofia Raffaeli, con il punteggio di 133,250, ha vinto la medaglia d'oro ai Mondiali di ginnastica ritmica in corso a Sofia, nell'all-around individuale. L'azzurra, grazie a un'ultima prova impeccabile nell'esercizio con la palla, ha preceduto la tedesca Darja Varfolomeev, seconda con 132,450, e la bulgara Stiliana Nikolova, terza con 128,800. Quinto posto per l'altra azzurra in gara, Milena Baldassarri (124.900).

