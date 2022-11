Mondiali, Hazard: "Se sto bene il Belgio può vincere la Coppa"

ROMA, 26 NOV - "Se sto bene, il Belgio può vincere la Coppa del Mondo". Sono le parole di Eden Hazard alla viglia della seconda partita ai Mondiali in Qatar che domani (alle ore 14 italiane) vedrà i belgi, all'esordio vittoriosi, senza convincere, contro il Canada per 1-0, affrontare il Marocco. Nella prima partita del girone F la squadra africana ha invece pareggiato 0-0 contro la Croazia, che domani sfiderà (ore 17 italiane) il Canada. Schierato per 60 minuti contro i canadesi, il capitano non ha sicuramente più la vivacità che lo ha reso il secondo miglior giocatore del Mondiale 2018, portando il Belgio fino alla semifinale (persa con la Francia), ma si è sacrificato tanto per la sua squadra. "Mi sento bene. Voglio giocare. Le difficoltà mentali sono state soprattutto quando ero infortunato e non capivo perché", ha detto il 31enne, riferendosi anche alle ultime stagioni, piene di difficoltà, con il Real Madrid. Rispetto al Mondiali in Russia, secondo Hazard, il Belgio ha "più esperienza di tornei internazionali. Contro il Marocco - ha concluso - non dobbiamo avere parura di dribblare o di provare un passaggio tra le linee".

