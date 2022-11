Mondiali: i 26 convocati del Giappone, 20 giocano in Europa

TOKYO, 02 NOV - E' il Giappone la prima nazionale fra le 32 partecipanti ai Mondiali di Qatar 2022 ad annunciare la lista dei 26 convocati per il torneo iridato. Lo ha fatto il ct dei 'Blu Samurai', Hajime Moriyasu, nel corso di una conferenza stampa a Tokyo a cui ha preso parte anche il presidente della federcalcio nipponica Kozo Tashima. Entrambi hanno sottolineato che l'obiettivo in questo Mondiale sarà di fare meglio del miglior risultato ottenuto finora, nel 2002, 2010 e 2018, quando il Giappone' si qualificò per gli ottavi di finale: in Qatar si vorrebbero raggiungere almeno i quarti. La sorpresa nella lista dei 26 convocati è l'assenza dell'attaccante del Celtic e Kyogo Furuhashi, visti anche i problemi di scarsa efficacia offensiva del team del ct Moriyasu, mentre sono stati inclusi due elementi che attualmente non sono in buone condizioni fisiche, ovvero Takuma Asano e Ko Itakura, che però evidentemente sono ritenuti in grado di recuperare da qui al 20 novembre, data d'inizio di Qatar 2022, in cui il Giappone nella prima fase giocherà nel gruppo con Germania, Costarica e Spagna. Mai come questa volta sono presenti gli 'stranieri', 20 su 26. I convocati: - portieri: Eiji Kawashima (Strasburgo/Fra), Shuichi Gonda (Shimizu S-Pulse), Daniel Schmidt (St. Truiden/Bel); - difensori: Yuto Nagatomo (FC Tokyo), Hiroki Sakai (Urawa Reds), Miki Yamane (Kawasaki Frontale), Yuta Nakayama (Huddersfield/Ing), Maya Yoshida (Schalke 04/Ger), Ko Itakura (Borussia Moenchen./Ger), Takehiro Tomiyasu (Arsenal/Ing), Shogo Taniguchi (Kawasaki Frontale), Hiroki Ito (Stoccarda/Ger); - centrocampisti: Gaku Shibasaki (Leganes/Spa), Wataru Endo (Stoccarda/Ger), Hidemasa Morita (Sporting Lisbona/Por), Ao Tanaka (Fortuna Dusseldorf/Ger), Junya Ito (Reims/Fra), Ritsu Doan (Friburgo/Ger), Daichi Kamada (Eintracht/Ger), Yuki Soma (Nagoya Grampus), Kaoro Mitoma (Brighton/Ing); - attaccanti: Takumi Minamino (Monaco/Fra), Takefusa Kubo (Real Sociedad/Spa), Takuma Asano (Bochum/Ger); Daizen Maeda (Celtic/Sco), Ayase Ueda (Cercle Bruges/Bel).

