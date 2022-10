Mondiali: il principe William non sarà presente in Qatar

ROMA, 28 OTT - Il principe William, primo erede al trono d'Inghilterra, non sarà in Qatar durante l'imminente Coppa del mondo di calcio, nonostante ricopra il ruolo di presidente della Federcalcio inglese. L'ufficio stampa di Kensington Palace, la residenza ufficiale del primogenito di re Carlo III, ha spiegato la rinuncia con i numerosi impegni ufficiali che attendono William nei prossimi mesi, a cominciare da un viaggio negli Stati Uniti previsto per la fine di novembre. A capo della FA dal 2006 non è la prima volta che William diserta la fase finale di un mondiale: non aveva assistito alle partite dell'edizione 2014 (Brasile) e di quella successiva (Russia).

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA