Mondiali: il Senegal punta su Sarr per superare l'Inghilterra

ROMA, 03 DIC - Per sovvertire il pronostico e superare l'Inghilterra, domani negli ottavi di finale dei Mondiali in Qatar, il Senegal punta su Ismaila Sarr. Assente per infortunio la stella Sadio Mané, il giocatore del Watford, che finora ha segnato un gol, su rigore, contro l'Ecuador, nel decisivo successo per il passaggio del turno, ha sulle spalle buona parte dell'attacco della squadra vincitrice della Coppa d'Africa. "Abbiamo bisogno - ha detto alla vigilia Idrissa Gana Gueye, che con gli inglesi non ci sarà perché squalificato - di giocatori come lui, capaci di fare la differenza anche contro una squadra forte come l'Inghilterra". Dal suo canto, Sarr si dice più interessato alla prestazione della squadra. "E' giusto - ha detto l'attaccante - che il nostro allenatore, Aliou Cisse, mi chieda di dare una mano anche nella fase difensiva. Quello che conta è solo il risultato finale a favore della nostra nazionale". A proposito del tecnico Cisse, oggi non ha partecipato alla consueta conferenza stampa di presentazione del match. Al suo posto il vice Regis Bogart: "Ha un po' di febbre ma domani - ha detto Bogart ai giornalisti - sarà sicuramente in panchina a guidare la nostra squadra".

