Mondiali in Egitto con in pedana un poker d'assi siciliani

Pubblicità

Dopo i trionfi agli Europei di Antalya (14 medaglie: 4 ori, 6 argenti, 4 bronzi), l’Italscherma dal 15 al 23 luglio sarà impegnata ai Mondiali in programma al Cairo. Per la kermesse iridata in Egitto sono 25 gli azzurri convocati e del gruppo fanno parte i quattro siciliani protagonisti in Turchia: l’acese Daniele Garozzo oro individuale e a squadre nel fioretto; le due spadiste etnee Rossella Fiamingo (argento individuale e a squadre) e Alberta Santuccio (argento a squadre) e il fiorettista modicano Giorgio Avola (bronzo individuale).

La grinta del campione olimpico di fioretto Daniele Garozzo

L'etnea Rossella Fiamingo, doppia iridata e argento e bronzo olimpico nella spada

Rossella Fiamingo e Alberta Santuccio

Via alle gare il 15 luglio con le fasi eliminatorie della spada femminile con in pedana la doppia iridata e arge4nto e bronzo olimpico Rossella Fiamingo che dopo l'argento continentale è risalita al quarto posto nel ranking mondiale, Alberta Santuccio (9ª nel ranking), Federica Isola (10ª) e Mara Navarria. Fase finale della spada il 18 luglio. Il 17 luglio toccherà al fioretto con l'acese Daniele Garozzo oro e argento olimpico che parte da numero due del ranking mondiale, affiancato dal giovane Tommaso Marini salito al 3° posto dopo i podi in Coppa del Mondo e l'argento continentale, Alessio Foconi (4°) e il modicano Giorgio Avola risalito al 13° posto.

Il fiorettista modicano Giorgio Avola, bronzo ai recenti Europei in Turchia

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA