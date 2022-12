Mondiali: Inghilterra; White lascia ritiro per ragioni personali

ROMA, 01 DIC - Il difensore inglese Ben White ha lasciato il ritiro dei Tre Leoni ed è tornato in Inghilterra per ragioni "strettamente private". La Federcalcio inglese, nel comunicare la partenza anticipata del terzino dell'Arsenal, ha chiesto di rispettare la privacy del giocatore, che non è previsto possa fare ritorno in Qatar prima della fine del Mondiale. White, protagonista di un'ottima stagione con i Gunners, non è mai entrato in campo in questa Coppa del Mondo, e ha saltato tutti gli allenamenti dell'ultima settimana. La Fa aveva giustificato la sua assenza con un infortunio. Dopo l'annuncio, il suo club, l'Arsenal, ha voluto inviare via twitter un messaggio al difensore inglese: "Ben, siamo tutti con te". A questo punto del mondiale non è più possibile sostituire giocatori della rosa. L'Inghilterra, che ha vinto il proprio girone, scenderà in campo negli ottavi di finale domenica sera contro il Senegal.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA