Mondiali: insulti razzisti a Coman dopo il rigore sbagliato

ROMA, 19 DIC - Kingsley Coman e Aurelien Tchouaméni come Rashford, Sancho e Saka, i tre calciatori dell'Inghilterra che vennero fatti oggetto, sui social, di insulti razzisti per avere sbagliato i rigori contro l'Italia nella finale di Euro 2020. Ora la stessa cosa è toccata ai due nazionali francesi che ieri hanno fallito i tiri dal dischetto consegnando all'Argentina il suo terzo titolo mondiale. Così a difendere Coman 'scende in campo' il suo club, il Bayern Monaco, che su Twitter ha voluto puntare il dito contro i razzisti e gli haters dei social. "Il Bayern Monaco condanna fermamente i commenti razzisti fatti contro Kingsley Coman - è il tweet del club campione di Germania -. La famiglia del Bayern è con te, il razzismo non ha posto nello sport e nella nostra società".

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA