Mondiali: Iran; c'è anche Azmoun, a favore contestazioni

ROMA, 14 NOV - C'è anche Sardar Azmoun tra i convocati dell'Iran per i Mondiali di calcio al via domenica prossima in Qatar. Il fantasista iraniano si era espresso a favore delle svariate manifestazioni nel Paese scatenate dalla morte della 22enne Mahsa Amini. Azmoun, che gioca nel club tedesco del Bayer Leverkusen, ha subito un infortunio al polpaccio all'inizio di ottobre e dovrà lottare per essere tornare in forma per la prima partita dell'Iran del torneo contro l'Inghilterra in Qatar il 21 novembre. L'attaccante 27enne ha pubblicato diversi messaggi di sostegno sui social per le proteste in Iran scatenate dalla morte di Mahsa Amini. In centinaia sono morti nei disordini. L'account Instagram di Azmoun, che ha cinque milioni di follower, è stato bloccato per diversi giorni prima di tornare online. Gli attivisti hanno invitato i tifosi che assisteranno alle partite dell'Iran ai Mondiali di cantare il nome di Amini. Questi i convocati dell'Iran: - Portieri: Amir Abedzadeh (Ponferradina/Spa), Alireza Beiranvand (Persepolis), Hossein Hosseini (Esteghlal), Payam Niazmand (Sepahan) - Difensori: Sadegh Moharrami (Dinamo Zagreb/Cro), Ehsan Hajsafi (AEK Athens/Gre), Shoja Khalilzadeh ( Al Ahli/Qat), Milad Mohammadi (AEK Atene/Gre), Morteza Pouraliganji (Persepolis), Hossein Kanaani (Al Ahli/Qat), Majid Hosseini (Kayserispor/Tur), Ramin Rezaian (Sepahan), Abolfazl Jalali (Esteghlal) - Centrocampisti : Saeid Ezatolahi (Vejle BK/Dan), Saman Ghoddos (Brentford/Ing), Ahmad Nourollahi (Shabab Al-Ahli/Uae), Roozbeh Chechmi (Esteghlal), Ali Karimi (Kayserispor/Tur) - Attaccanti: Alireza Jahanbakhsh (Feyenoord/Ola ), Mehdi Taremi (Porto/Por), Karim Ansarifard (Omonia Nicosia/Cip), Vahid Amiri (Persepolis), Mehdi Torabi (Persepolis), Ali Gholizadeh (Charleroi/Bel), Sardar Azmoun (Bayer Leverkusen/Ger) Allenatore: Carlos Queiroz (Por).

