Mondiali junior: in azzurro i siciliani Rivela, Calanducci e Rizzo

Una lunga selezione che si è conclusa con l'ultimo stage al Centro Federale Fijlkam di Catania sotto gli sguardi di Giuseppe Cipolla, responsabile settore giovanile e del direttore tecnico Marco Barri e alla fine sono venuti fuori gli atleti azzurri che dal 2 al 10 dicembre prenderanno parte in Indonesia all'8ª edizione dei Mondiali junior di Wushu Kung Fu.

Pubblicità

Alla fine della selezione è arrivato un grande riconoscimento al movimento siciliano con la convocazione in azzurro per la prestigiosa rassegna iridata di un terzetto dell’Asd Golden Drago di Palagonia composto da tre allievi del maestro Giuseppe Cipolla: Vincenzo Rivela, Elisa Calanducci e Gabriele Rizzo capaci di sbaragliare il campo nelle selezioni azzurre in vista di questo prestigioso evento internazionale.

Il maestro Giuseppe Cipolla (Asd Golden Drago Palagonia)

«Soddisfazione per i nostri ragazzi - ci dice il maestro Giuseppe Cipolla, neo laureato in Scienze Motorie - che dopo varie selezioni e raduni vestiranno la maglia azzurra della nazionale italiana all’8ª edizione del World Junior Wushu Championships. L’Asd Golden Drago e la Nazionale italiana F.i.wu.k. sarà rappresentata dai palagonesi Elisa Calanducci, categoria 52 kg, campionessa italiana per ben 4 volte di fila e Vincenzo Rivela, categoria 52 kg, campione italiano per tre volte nella sua categoria e il nostro atleta di Mineo Gabriele Rizzo, categoria 65 kg, anche lui con tre titoli tricolori vinti in carriera».

Un risultato importante per l’Asd Golden Drago Palagonia e per questi tre formidabili atleti che rappresenteranno l’Italia in una delle più importanti competizioni di Wush Kung Fu. Il Campionato Mondiale Junior di Wushu è una competizione internazionale di Wushu organizzata dalla Federazione Internazionale di Wushu per i concorrenti di età inferiore ai 18 anni con tre fasce d'età per gli eventi Taolu e Sanda.

Approfondimenti sul giornale in edicola oggi

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA