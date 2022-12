Mondiali: Kane, Pelè un'ispirazione per tutti i calciatori

ROMA, 03 DIC - "Un giocatore e una persona incredibile: un'ispirazione per tutti i calciatori". Alla vigilia degli ottavi di finale dei Mondiali in Qatar contro il Senegal, il pensiero del capitano dell'Inghilterra, Harry Kane, è per Pelè. "La notizia della sua malattia - ha detto - ci rende molto tristi, gli auguriamo ogni bene". E riferendosi al consiglio "di non credere mai di essere il miglior giocatore del mondo e di continuare a imparare" datogli in un'occasione da Pele, Kane ha ricordato che "è stato un momento speciale e io provo sempre a seguire a quel consiglio".

