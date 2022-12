Mondiali: Kane "serata fantastica, con Francia sarà bella sfida"

ROMA, 04 DIC - "Le partite a eliminazione diretta non sono mai facili, ma siamo stati concentrati e abbiamo colto le occasioni quando sono arrivate. L'Inghilterra non viene da anni facili, quindi vincere 3-0 significa una serata davvero fantastica". Lo ha detto il capitano dell'Inghilterra, Harry Kane, dopo il successo sul Senegal negli ottavi di finale dei Mondiali in Qatar. Quanto alla sfida con la Francia nei quarti, l'attaccante del Tottenham prevede una partita "davvero dura. Loro sono campioni in carica, ma sarà una bella battaglia". A 29 anni, Kane è uno dei giocatori più maturi nella nazionale di Gareth Southgate in una notte in cui i giovani Jude Bellingham, Phil Foden e Bukayo Saka hanno mostrato le loro doti. Saka ha segnato il suo terzo gol del torneo, Foden ha fatto due assist e Bellingham è stato decisivo nei primi due gol. "Tutti e tre hanno un ruolo importante - ha commentato Kane -. Abbiamo un ottimo mix di gioventù ed esperienza ora e grazie a questo andremo a caccia di un'altra vittoria".

