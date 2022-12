Mondiali: Kolo Muani, che succede? sto ancora sognando...

DOHA, 15 DIC - "Non me ne rendo conto, è una cosa pazzesca, sto sognando. Francamente, non so cosa stia succedendo, però sono davvero orgoglioso dei miei compagni di squadra e spero che andremo molto lontano, e che stiamo andando a vincere la coppa". Così Kolo Muani, che sembra ancora incredulo di ciò che ha fatto, ovvero aver segnato il 2-0 della Francia contro il Marocco appena una quarantina di secondi dopo essere entrato al posto di Dembele. "La finale non si gioca, si vince - dice ancora -. Affronteremo questa partita come abbiamo sempre fatto dall'inizio di questa competizione con voglia e concentrazione. Dovremo restare noi stessi, continuare ad affrontare le squadre come abbiamo sempre fatto, essere forti mentalmente e rimanere uniti".

