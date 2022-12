Mondiali: la Svizzera accompagna il Brasile agli ottavi

ROMA, 02 DIC - E' la Svizzera ad accompagnare il Brasile, che era già certo della qualificazione, agli ottavi di finale dei Mondiali in Qatar. Nella terza giornata di partite del girone G la nazionale elvetica ha vinto 3-2 lo 'spareggio' con la Serbia, salendo a sei punti in classifica, come i verdeoro, che hanno perso 1-0 col Camerun. Fuori dal torneo gli africani, a quota 4, e i serbi, con un punto. Negli ottavi, il Brasile affronterà la Corea del Sud e la Svizzera il Portogallo.

