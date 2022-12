Mondiali: lacrime Ronaldo, ballano giocatori marocchini

ROMA, 10 DIC - E' più di una festa quella nello stadio Al-Thumama di Doha, in campo e sulle tribune. Le decine di migliaia di tifosi del Marocco esultano e festeggiano la storica qualificazione alle semifinali, osannando i giocatori che ballano sotto la curva. Uno di loro sventola sul terreno di gioco un vessillo che unisce la bandiera marocchina e quella del Qatar, mentre non mancano gli abbracci consolatori dei suoi compagni ai disperati colleghi del Portogallo. Uno su tutti, Cristiano Ronaldo, lascia in lacrime il campo, con la stessa reazione avuta ieri da Neymar. Entrato nella ripresa, il 37enne fuoriclasse chiude nel peggiore dei modi il suo ultimo Mondiale.

