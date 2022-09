Mondiali: Lewandowski indosserà fascia con colori dell'Ucraina

VARSAVIA, 20 SET - Il capitano della selezione polacca Robert Lewandowski è stato simbolicamente presentato martedì con la fascia da capitano della squadra ucraina, assente dal Mondiale 2022, che indosserà in Qatar con quella del suo Paese. "È un grande onore per me indossare questa fascia da capitano con i colori dell'Ucraina durante i Mondiali", ha detto il fuoriclasse del Barcellona, dopo aver ricevuto la fascia gialloblù dall'ex nazionale e allenatore della selezione ucraina Andrey Shevchenko. "L'intero Paese è colpito dalla guerra, tutti sono in pericolo", ha detto Shevchenko, visibilmente commosso. "E allo stesso tempo, tutti lavorano e fanno il possibile per contribuire e aiutare gli altri, per sostenere il Paese. I calciatori non fanno eccezione. Questo è anche un messaggio per il mondo: stiamo combattendo, siamo ancora vivi e non ci arrenderemo mai", ha detto durante l'incontro con Lewandowski al National Stadium di Varsavia, come riportato dal quotidiano Gazeta Wyborcza. L'Ucraina non si è qualificata per i Mondiali del 2022 in Qatar. La Polonia affronterà Argentina, Arabia Saudita e Messico nel gruppo C.

