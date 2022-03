Mondiali: Locatelli è guarito dal Covid, da domani in azzurro

ROMA, 24 MAR - Manuel Locatelli è guarito dal Covid-19 e da domani sarà a disposizione del ct degli azzurri, Roberto Mancini, per l'eventuale finale dei Playoff di qualificazione ai Mondiali in Qatar contro la vincente di Portogallo-Turchia. Questo il comunicato della Juventus: "Manuel Locatelli ha effettuato il controllo con test diagnostico (tampone) per Covid-19 con esito negativo. Il giocatore pertanto è guarito e non è più sottoposto al regime di isolamento: partirà in serata per raggiungere il ritiro della Nazionale italiana a Coverciano".

