Mondiali: Luis Enrique, questa sconfitta ci serva da monito

ROMA, 01 DIC - "Cinque minuti di panico totale, di assoluta mancanza di controllo, se al Giappone fossero serviti altri due gol ce li avrebbero fatti. Abbiamo passato il turno ma questa sconfitta ci deve servire da monito. Dobbiamo mostrare un po' più di forza e stasera non ho molto da festeggiare". Serio in volto, Luis Enrique ha commentato così il 2-1 subito dalla sua Spagna. "Ci hanno superato come aeroplani, poi la situazione è tornata sotto controllo quando hanno deciso di richiudersi, ma avevano ottenuto già quello che volevano", ha aggiunto il ct. "Il Giappone è passato come primo nel girone, lo hanno meritato, e noi invece... - ha proseguito Luuis Enrique -. Mi dà fastidio perché mi sarebbe piaciuto arrivare primo. Volevamo pareggiare o vincere, ma non abbiamo potuto. Non sono contento perché in cinque minuti abbiamo subito due gol. Siamo stati molto lontani da quello che volevo". Infine, il ct iberico ha ammesso di non essersi reso conto che ad un certo punto la nazionale era di fatto eliminata per il temporaneo vantaggio della Costarica sulla Germania: "Non lo sapevo perché ero concentrato sulla nostra partita. Se lo avessi capito mi sarebbe venuto un infarto".

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA