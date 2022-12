Mondiali: Macron, Deschamps è uno che vince le finali

DOHA, 15 DIC - "Lo sport regala emozioni, io ero teso perché una partita non si vince mai fino all'ultimo e i marocchini hanno giocato molto bene e non hanno nulla di cui vergognarsi. Dico un grazie enorme a Deschamps e alla squadra che è un mix di generazioni diverse. Deschamps è uno che gioca le finali e vince, non c'è mai due senza tre. Questa squadra mia ha reso molto orgoglioso e ho visto una partita straordinaria, domenica sarò ancora presente". Così il Presidente francese Emmanuel Macron, dopo la semifinale mondiale Francia-Marocco, a cui ha assistito dal vivo. "Griezmann? È stato incredibilmente generoso -dice ancora Macron, come riferisce l'edizione online di 'L'Equipe' -. Lo sport deve unire le persone, a volte anche chi non si parla politicamente parla in campo. Bisogna riconoscere che il Qatar ha organizzato molto bene questa competizione. I divieti delle bandiere Lgbt+? Ci sono molti Paesi in cui è necessaria un'azione, questa sera dobbiamo approfittare di questa qualificazione in finale per farlo".

