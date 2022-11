Mondiali: Manè non recupera, il Senegal perde la sua stella

ROMA, 17 NOV - La stella del Senegal Sadio Mane non potrà partecipare ai Mondiali a causa dell'infortunio al perone destro subito la scorsa settimana in Bundesliga, ha annunciato giovedì la federcalcio senegalese. "Purtroppo, la risonanza magnetica di oggi mostra che il miglioramento non è così favorevole come si immaginava e purtroppo dobbiamo ritirare Sadio dalla Coppa del Mondo", afferma il medico della squadra, Manuel Afonso, in un video sull'account Twitter ufficiale del Senegal, annunciando che presto per il giocatore dovrà anche essere programmato un intervento. La squadra africana e lo stesso Mondiale perdono così uno dei più attesi protagonisti, il vice Pallone d'Oro che aveva portato la sua nazionale al successo in coppa d'Africa. Nonostante i forti dubbi sulle possibilità di recupero, Manè era stato inserito nella lista dei 26 convocati anche se il giocatore era tornato in Germania per cure ed esami. Il ct, Aliou Cissé, avrà tempo per trovare un sostituto fino a domenica, giorno prima dell'esordio del Senegal nella competizione, contro l'Olanda.

