Mondiali: Marocco-Croazia 0-0

ROMA, 23 NOV - Marocco-Croazia 0-0 in una partita del gruppo F ai Mondiali di calcio in Qatar giocata a Al Khor (Al Bayt Stadium): MAROCCO (4-3-3): Bounou; Hakimi, Saiss, Aguerd, Mazraoui (15' Attiat-Allah); Ounahi (36' st Sabiri), S. Amrabat, Amallah; Ziyech, En-Nesyri (36' Hamdallah), Boufal (20' st Ezzalzouli). (20 Dari; 22 Tagnaouti; 10 Zaroury; 24 Benoun; 23 El Khannouss; 13 Chair; 18 El Yamiq; 12 Mohamedi; 21 Cheddira; 26 Jabrane; 14 Aboukhlal). Ct: Regragui. CROAZIA (4-3-3): Livakovic; Juranovic, Lovren, Gvardiol, Sosa; Kovacic (34' st Majer), Brozovic, Modric; Vlasic (1' st Pasalic) , Kramaric (26' st Livaja), Perisic (45' st Orsic). (17 Budimir; 3 Barisic; 16 Petkovic; 21 Vida; 23 Ivusic; 12 Grbic; 24 Sutalo; 2 Stanisic; 26 Jakic; 25 Sucic; 5 Erlic ). Ct. Dalic. Arbitro: Fernando Rapallini (Arg) Angoli: 5 a 0 per la Croazia Recupero: 2' e 6' Ammoniti: Amrabat per gioco falloso Spettatori: 59.407.

