Mondiali: Marocco verso il Belgio con dubbio Mazraoui-Hakimi

ROMA, 26 NOV - Nel girone F dei Mondiali in Qatar, il Marocco si avvicina alla sfida di domani contro il Belgio con il dubbio sull'utilizzo dei due terzini Noussair Mazraoui e Achraf Hakimi. "L'intensità della prima partita contro la Croazia, pareggiata 0-0 - ha sottolineato in conferenza stampa il ct del Marocco, Walid Regragui - ha lasciato qualche scoria, ma Mazraoui non è ancora fuori: ci sono altre 24 ore per decidere e penso che sarà in campo". Domani, contro i "Diavoli rossi", la squadra africana avrà "bisogno che tutti i giocatori - ha aggiunto Regragui - diano il cento per cento. Mazraoui, come Hakimi e il capitano (Romain Saiss) ha dei piccoli dolori, ma bisogna farsene una ragione, è il Mondiale". Mazraoui, che gioca nel Bayern Monaco, ha un problema all'anca sinistra, mentre Hakimi (Paris Saint Germain) e Saiss (Besiktas) sono alle prese con lievi acciacchi fisici. "Non dobbiamo pensarci, sappiamo che il Belgio è favorito per questa partita, ma noi speriamo - ha concluso l'allenatore del Marocco - di fare più di tre partite qui", quindi di conquistare la qualificazione agli ottavi di finale.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA