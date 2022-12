Mondiali: Martinez, 120' di sofferenza poi a rigori ero sereno

DOHA, 18 DIC - "E' stata una partita di grande sofferenza, lo sapevamo: non siamo riusciti a controllare la partita come dovevamo. Ma per diventare campione del mondo devi soffrire". In lacrime, Emiliano Martinez celebra la serata che ha incoronato l'Argentina campione del mondo e lui eroe della serata, con la parata sul rigore finale di Coman. "Quando siamo andati ai rigori finali - ha detto il portiere dell'Albiceleste - ho detto ai miei compagni di rimanere sereni, perche' un paio li avrei presi.."

