Mondiali: Messi contro la Fifa, Argentina guarda alla semifinale

ROMA, 10 DIC - Messe da parte l'euforia per la vittoria ai rigori nei quarti contro l'Olanda e le frasi molto dure del suo capitano Leo Messi, contro l'arbitro spagnolo Antonio Mateu Lahoz e più in generale contro la designazione della Fifa, l'Argentina guarda già alla semifinale contro la Croazia. Martedì sera, alle ore 20 italiane, l'Albiceleste si giocherà il passaggio alla finale dei Mondiali di Qatar 2022 senza il difensore Gonzalo Montiel, squalificato per somma di ammonizioni (dalle semifinali si azzereranno). Nella mattina qatarina, i giocatori allenati dal ct Lionel Scaloni ha svolto un allenamento molto blando, prima di trascorrere qualche ora libera in compagnia delle famiglie. Poi da domani, si entrerà nel vivo della preparazione del match contro i croati.

