Mondiali: Messi "folle Italia fuori, sarebbe stata tra favorite"

ROMA, 30 MAG - "La squadra azzurra è stata sfortunata. E' una follia abbia vinto gli Europei e non possa partecipare ai Mondiali. L'Italia è delle più grandi nazionali nella storia della Coppa del Mondo e in Qatar avrebbe fatto parte delle favorite, nessuno avrebbe voluto incontrarla". A dirlo è Lionel Messi, in una intervista a Tyc Sport a due giorni dalla sfida tra la sua Argentina e la squadra guidata da Roberto Mancini. Il sette volte Pallone d'oro ha anche 'eletto' il suo predecessore nella conquista del titolo individuale più prestigioso per un calciatore, indicando senza ombra di dubbio l'attaccante del Real Madrid, Karim Benzema. "Benzema è stato protagonista di una stagione spettacolare e l'ha conclusa in modo grandioso. Il francese è stato fondamentale fin dagli ottavi di finale del torneo, risultando determinante in tutte le partite. Quest'anno per me non ci sono dubbi". Tra le vittime della marcia trionfale del Real, il fuoriclasse del Psg ha ammesso che l'eliminazione è stata "un duro colpo", specie per un ex blaugrana come lui.

