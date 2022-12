Mondiali: Messi, orgoglioso di finire con un'altra finale

ROMA, 14 DIC - "Sono orgoglioso di poter terminare il mio viaggio attraverso i Mondiali giocando un'altra finale. Ciò che sto vivendo è davvero emozionante. Quella di domenica sarà la mia ultima patita in un Mondiale". Così Lionel Messi, parlando 'a freddo' dopo la vittoria nella semifinale contro la Croazia. "Passeranno molti anni tra questo torneo e il prossimo - dice ancora il 35enne n.10 dell'Albiceleste - e non credo di farcela. Quindi spero che questo in Qatar termini per me nel modo migliore. Durante questa Coppa mi sono molto divertito, e ora vorrei aiutare il gruppo a ottenere ciò per cui siamo qui". ".

