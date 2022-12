Mondiali: Messi prima notte in Argentina con Coppa nel letto

ROMA, 20 DIC - Arrivati all'alba (erano le 2.30 ora locale) di oggi, i giocatori della nazionale argentina sono stati acclamati da centinaia di migliaia di persone che li hanno 'scortati' fino al centro tecnico federale di Ezeiza, da dove alle 12 (sempre ora di Buenos Aires) partiranno per la sfilata del trionfo a bordo di bus a due piani. Intanto Messi e compagni si sono concessi qualche ora di sonno, e il capitano dell'Albiceleste ha voluto documentare come ha trascorso la sua prima notte sul suolo argentino, da campione del mondo. Così ha postato sul proprio profilo Instagram la foto di se stesso che dorme abbracciato alla Coppa, poi quella di lui sveglio sempre con la Coppa in mano e poi che sorseggia del mate, sempre con la Coppa accanto. Nella notte trascorsa in Qatar domenica scorsa dopo la vittoria sulla Francia, la Pulce aveva tenuto con sé la Coppa, ma l'aveva messa sul comodino in quanto con lui c'era la moglie Antonela. Oggi ci sarà la sfilata, intanto i media argentini documentano che lo stesso Messi, Di Maria e Paredes, a bordo del bus 'doppio' che li stava trasportando dall'aeroporto, hanno rischiato di andare a sbattere' sun cavo penzolante ma se ne sono accorti in tempo e sono riusciti ad abbassare la testa. Un piccolo contrattempo, in attesa della grande festa.

