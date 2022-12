Mondiali: ministro sport Francia, argentini vincitori ineleganti

ROMA, 23 DIC - La Francia non ci sta a mandare giù il boccone amaro dei Mondiali. A poche ore dall'annuncio della lettera inviata dal presidente della federcalcio francese, Noel Le Graat, al suo omologo argentino per lamentarsi degli "eccessi" dei campioni del mondo durante i loro festeggiamenti, il ministro dello Sport, Amelie Oudea Castera ha rincarato la dose, criticando senza mezzi termini il comportamento di alcuni giocatori sudamericani durante i festeggiamenti a Buenos Aires. "L'ho trovato pietoso e inelegante. Per quanto la nostra nazionale abbia saputo perdere a testa alta, il modo in cui l'Argentina ha agito dopo la vittoria non è degno della partita che abbiamo visto. Si tratta di comportamenti chiaramente inopportuni", ha affermato a Rtl la ministra, che aveva già sottolineato gli "insulti razzisti" da parte di alcuni tifosi argentini durante la finale di domenica scorsa. Oudea-Castera ha citato in particolare il portiere Emiliano Martinez, che si era fatto notare per alcuni gesti e dichiarazioni un po' sopra le righe: "È stato volgare e inappropriato, questo Martinez, e piuttosto patetico".

