Mondiali:n.1 Lega A Casini 'insuccesso intero calcio Italia

ROMA, 25 MAR - "La mancata qualificazione alla fase finale dei Mondiali è un insuccesso per l'intero calcio italiano, che deve indurre tutti a una seria riflessione e a un profondo cambiamento del nostro sistema". Così il presidente della Lega di Serie A Lorenzo Casini dopo l'eliminazione dell'Italia ai Mondiali. "In questo momento - aggiunge Casini - vivo solo la grandissima delusione di tutti i tifosi. E sono molto dispiaciuto se penso alle bambine e ai bambini che attendono ancora di vedere l'Italia ai mondiali e che debbono poter continuare a crescere nel sogno azzurro. Le società di Serie A e i loro giocatori hanno sempre risposto positivamente alla chiamata della Nazionale e sempre lo faranno, anche perché si tratta dell'impegno sportivo che unisce il Paese e ci dovrebbe sempre far superare ogni appartenenza e ogni divisione. La Nazionale è di tutti."

