Mondiali: Neuer, andrò in campo con la fascia 'One love'

MADĪNAT ASH SHAMĀL, 19 NOV - Manuel Neuer ha ribadito che indosserà la fascia da capitano "One love" ai Mondiali 2022 per promuovere la diversità e l'inclusione in Qatar. Interpellato in proposito, il portiere della Germania ha risposto chiaramente "sì", in conferenza stampa: indosserà la fascia multicolore da capitano della Germania, come faranno le altre squadre europee. "Abbiamo il sostegno dei vertici della nostra federazione con il presidente, e non abbiamo paura" di possibili conseguenze, ha affermato Neuer, campione del mondo nel 2014. Ieri il presidente della Federcalcio tedesca, Bernd Neuendorf, ha assicurato di essere disposto a pagare qualsiasi sanzione pecuniaria.

